Muro e telhado de colégio desabam no Corredor da Vitória

A chuva que atinge a capital baiana na manhã desta quarta-feira, 22, provocou o desabamento do muro e o destelhamento do Colégio Estadual Odorico Tavares, localizado no Corredor da Vitória, em Salvador.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o desabamento aconteceu na área da quadra de esportes do colégio. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) já foi informada.

Não há informações de vítimas por conta do acidente. Mas a escola estava sem alunos, já que os professores da rede pública paralisaram as atividades por dez dias desde o dia 15 de março.

O Corpo de Bombeiros vistoria as dependências do colégio.

