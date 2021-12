Muro e calçada cedem em construção de prédio na Pituba

Uma calçada cedeu e um muro de contenção caiu, na tarde desta terça-feira, 22, na obra de um prédio na Alameda Florença (Parque Júlio Cesar), no bairro da Pituba, em Salvador. Conforme informações preliminares do Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.

Um cano pertencente à rede de água da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa) foi rompido, causando encharcamento na via. Acionada para atender ao chamado, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) continua no local, porém, o órgão ainda não sabe informar qual foi a causa do acidente.

Conforme a Codesal, localizado abaixo do nível da rua, o muro de contenção que caiu encontra-se encostado no prédio de aproximadamente 11 andares. A faixa do passeio que cedeu, possui aproximadamente sete metros.

A Embasa esteve no local e estancou o derramamento. No entanto, devido a fuga de materiais causada pelo vazamento, parte da via ficou comprometida e precisou ser interditada. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), que também está no local, motoristas que precisam passar pela Alameda Florença devem utilizar a Alameda Paradiso.

A Codesal notificou o proprietário da construção para fazer os devidos reparos, além da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) para que cubra a área descoberta da pista rompida com lonas e a Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman), a construção de uma barreira baixa, voltada ao desvio das águas.

Tubulação de água foi danificada | Foto: Divulgação | Codesal

adblock ativo