Muro de prédio desaba e assusta moradores em Salvador

O muro de um prédio desabou no final de linha do bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, nesta terça-feira, 14. O incidente aconteceu, pouco antes das 12h, na Segunda Travessa Ladeira da Paz. Um engenheiro da Defesa Civil (Codesal) esteve no local.

De acordo com o líder comunitário Joseval dos Santos, apesar do incidente, ninguém ficou ferido. "Por sorte, não tinha ninguém na rua no momento que o muro caiu".

Segundo ele, os moradores do entorno estão com medo do prédio de três andares também desabar. "O prédio está com rachaduras e também corre risco de cair. Já havíamos entrado em contato com a Codesal, mas somente hoje eles apareceram".

Ainda conforme Joseval, uma das ruas foi interditada para evitar que os moradores transitem pelo local. "É uma rua movimentada, que faz ligação com a Avenida Vasco da Gama, e um acidente pode acontecer a qualquer momento. As pessoas estão dentro de casa com medo", disse.

A Codesal informou, por meio da assessoria de comunicação, que o engenheiro enviado ao local constatou que a estrutura que desabou estava sendo usada de forma inadequada como contenção.

