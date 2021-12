Muro de hospital desaba e pista precisa ser interditada em Nazaré

O muro do Hospital da Hospital Professor Carvalho Luz (antigo Hospital da Marinha) desabou parcialmente na madrugada desta terça-feira, 29, na Rua José Saramago, no bairro de Nazaré, em Salvador. O incidente aconteceu por volta das 2h30 e ninguém ficou ferido.

⚠️Interditada uma faixa da Ladeira do Hospital (Nazaré) no sentido Barbalho devido risco de desabamento do muro do Hospital da Marinha, trânsito lento no local. Transalvador monitora. Equipes da Limpurb e Codesal já acionada#Transalvador #Trânsito — Transalvador (@Transalvador1) June 29, 2021

De acordo com a Supeintendência de Trânsito de Salvador, uma faixa da Ladeira do Hospital, em Nazaré, no sentido Barbalho, precisou ser interditada pelo risco de um novo desabamento do muro. A interdição vem causando lentidão no trânsito na região.

Equipes da Empresa de Limpesa Urbana de Salvador (Limpurb) e da Defesa Civil de Salvador (Codesal) estão no local para realizar a limpeza e avaliar riscos de um novo desabamento.

Por meio de nota, a Codesal informou que está "vistoriando a área situada na via marginal da Avenida Presidente Castelo Branco, descida do bairro de Nazaré, onde houve o desabamento de 10 metros do muro", e que "a avaliação está sendo efetuada agora em um trecho de aproximadamente 15 metros do muro para verificar qual o risco existente neste trecho", disse.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) foi acionada para efetuar a retirada de partes remanescentes do muro.

