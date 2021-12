O muro de um estacionamento privado desabou no final da manhã desta terça-feira, 4, por volta das 11h50, e atingiu um veículo que estava no fundo do Colégio Salesiano, no bairro de Nazaré, em Salvador. Não há registro de feridos.

Alguns veículos que estavam no estacionamento ficaram pendurados, com risco de caírem no espaço da escola, que também é usado para estacionar automóveis.

O Colégio Salesiano informou, por meio da assessoria de comunicação, que o desabamento aconteceu devido à contenção que o estacionamento construiu sobre o muro da unidade escolar, que, segundo órgão, deve ter aproximadamente 117 anos.

O local atingido pelos escombros é restrito para funcionários do colégio. Um carro de uma professora que estava no estacionamento do colégio ficou danificado.

A unidade de ensino ainda disse que já acionou a Defesa Civil de Salvador. O órgão, por sua vez, informou que os técnicos já estão indo para o local.

Muro de estacionamento desaba, atinge colégio e deixa carros pendurados | Foto: Divulgação/ATarde

