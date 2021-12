Muro de escola em Sussuarana não resiste à chuva e desmorona

Parte do muro de uma escola municipal, localizada no bairro de Sussuarana, desmoronou na manhã desta segunda-feira, 27, por conta da forte chuva que atinge Salvador. O incidente aconteceu na rua Paulo Cesar de Oliveira. Apesar do susto, não houve vítimas.

Segundo informações da leitora Portal A TARDE, Sheila Almeida, o muro, que estava sendo construído no local, não resistiu à força da água e caiu. Os trabalhadores da obra estão no local para retirar os escombros.

