Muro de colégio cai após madrugada de chuva

A madrugada deste domingo, 9, foi marcada por fortes chuvas. Nesta manhã houve ocorrências de muro caído e quedas de árvores em alguns bairros de Salvador.

O muro do Colégio Antônio Vieira, localizado no Garcia, caiu. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a queda deixou alguns resíduos na via, porém a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) e a Codesal estiveram na instituição escolar. Não há mais riscos de deslizamento.

Além do registro no Garcia, a Transalvador recebeu ocorrências de três quedas de árvore em bairros soteropolitanos. Dois compreteram as vias, um no Campo Grande e outro em São Caetano. Já em Brotas, a árvore não atingiu a via. A limpeza já ocorreu nesses locais.

