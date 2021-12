Muro de casarão desaba sobre casas e deixa um morto

Oberdan dos Santos Barbosa, 32 anos, morreu após o muro de um casarão ter desabado sobre duas casas na ladeira da Preguiça, no Comércio, em Salvador, por volta das 7h desta segunda-feira, 18.

O incidente com o imóvel de três andares pode ter sido causado pela forte chuva que atinge a cidade desde a noite deste domingo, 17.

No momento do desabamento, Oberdan estava em casa com seu irmão, Wesley do Santos Barbosa, 33.

Oberdan, que estava em um quarto da casa no momento do acidente, foi retirado dos escombros com ferimentos graves e recebeu os primeiros socorros ainda no local.

O atendimento foi feito pelas equipes do Salvar e do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu). Ele ainda foi encaminhado para o hospital, mas morreu no caminho.

Wesley, que estava na sala, foi retirado dos escombros por moradores da região e passa bem.

Homens do Corpo de Bombeiros também socorreram os dois cães estavam soterrados no local.

