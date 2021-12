Muro cai e atinge três carros em Patamares

Um muro desabou e atingiu três carros, na manhã deste sábado, 27, em Patamares. O acidente ocorreu devido à chuva que cai em Salvador desde o início do dia.

Além do desabamento do muro, quem passou pelo local enfrentou o alagamento da pista. Uma motorista, que ficou ilhada, teve que ser socorrida por um outro carro que passava pelo local. Ela só conseguiu sair do veículo pela janela.

Por conta ainda do alagamento, estudantes de duas faculdades (Unirb e Maurício de Nassau) tiveram dificuldades de acessar as instituições.

Ainda nesta manhã, um outro muro caiu sobre uma casa no Trobogy. Uma mulher ficou presa nos escombros morreu e uma criança foi resgatada com vida.

Mulher fica ilhada e foi socorrida por outro carro (Foto: Alan Oliveira | Ag. A TARDE)

adblock ativo