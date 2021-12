Muriçocas são menos nocivas, mas atormentam soteropolitanos

Apesar de menos nocivas, as muriçocas têm atormentado os moradores de alguns bairros de Salvador. Morador da travessa Boa Esperança, localidade conhecida como Buraco da Gia, em Brotas, o trabalhador autônomo José Roberto Carvalho, 41, diz que não consegue dormir à noite. "Eu tenho que me cobrir por completo e deixar o ventilador ligado. Não havia tanta muriçoca aqui, depois das chuvas, aumentou bastante", diz.

As chuvas, segundo Gerusa Moraes, coordenadora do CCZ, aceleram o metabolismo do pernilongo.

A picada do inseto pode transmitir elefantíase, mas a transmissão ocorre raramente. Os danos mais recorrentes são as erupções cutâneas (inchaço da superfície da pele) e coceiras.

Em alguns casos como o de João Paulo Souza, de 8 anos, o inchaço pode se transformar em feridas e manchas. "Ele tem alergia, mas tem que conviver diariamente com os insetos", diz a mãe, Joana Rosa Santana, 28, moradora do KM-17, em Itapuã.

A infestação dos insetos - que, dentre outros motivos, ocorre por causa da proximidade das residências dessa região com um córrego - é uma queixa antiga dos moradores do bairro.

A coordenadora do programa municipal de controle de Dengue, Maria Isabel Guimarães, diz que o município não está focado em combater este tipo de mosquito. "Eles não são vetores importantes como o Aedes aegypti, que transmite dengue, chikungunya e zica vírus, doenças que trazem prejuízos à população", diz.

Segundo ela, o combate é feito de forma indireta, quando os agentes utilizam o borrifador portátil de veneno, mas este não é o objetivo.

Fumacê

A população também se queixa da suspensão do fumacê, carro que esparge inseticida para matar mosquitos na fase adulta. A Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) justifica que, por recomendação do Ministério da Saúde, utiliza o método apenas onde há alto índice de infestação do mosquito transmissor da dengue.

Por meio de assessoria, o órgão esclareceu que o uso frequente do fumacê pode resultar em um efeito inverso e, em vez de eliminar, pode contribuir para que o mosquito fique resistente ao veneno.

Além disso, de acordo com a Sesab, o veneno pode provocar desequilíbrio no ecossistema, afastando pássaros por um bom período.

Para o pesquisador Renato Reis, o ideal é melhorar a infraestrutura de bairros carentes, com limpeza de canais e eliminação de pontos de descarte irregular de lixo. "Em minha tese de doutorado, identifiquei aglomerados urbanos absurdos próximos de córregos. Áreas de meio quilômetro quadrado que concentravam 14 mil pessoas. É preciso estudar métodos para reestruturar tais locais", opina.

adblock ativo