Município sanciona lei que autoriza a capoeira em escolas

Anunciada como o instrumento jurídico que permitirá a realização de convênios entre associações de capoeira e a prefeitura para o ensino em escolas do município, a Lei 9.072/2016 foi sancionada nesta quinta-feira, 21, pelo prefeito ACM Neto.

No entanto, a lei, que a Secretaria Municipal da Educação não tem previsão de quando será colocada em prática, já havia sido publicada na edição do último dia 16 do Diário Oficial do Município. No texto, é destacado que a capoeira é reconhecida como "expressão cultural e esportiva, de caráter educacional e formativo".

É ressaltado, ainda, que a lei permite que os estabelecimentos de ensino municipais, públicos e privados, poderão "celebrar parcerias com associações, federações ou outras entidades que representem e congreguem mestres e outros profissionais de capoeira".

Como exigência, há o vínculo do profissional com a entidade com a qual seja celebrada a parceria, sem que seja necessária a filiação dele a conselhos profissionais, federações ou confederações esportivas.

Presidente da Federação de Capoeira da Bahia (Fecaba), mestre Marcelo Grauçá contou que a entidade já desenvolve atividades em algumas instituições de ensino, mas em alguns casos havia a exigência de que o professor fosse formado em educação física - o que, segundo o texto da lei, não será exigido nos convênios firmados com o município.

"A gente vislumbra a capoeira como atividade curricular. Ela é uma ferramenta de socialização", disse Grauçá, que comemorou a sanção da lei ao lado de outros capoeiristas. Na ocasião, a Fecaba recebeu as chaves de um imóvel cedido pela prefeitura, onde funcionará a sede da entidade.

Sem dar prazos, o prefeito disse que o foco inicial será escolas que funcionam em tempo integral, onde a capoeira poderá ser praticada no turno oposto: "A lei permite firmar convênios com a Fecaba e todas as entidades devidamente organizadas. A partir daí, aproveitar o conhecimento, a experiência e qualificação dos capoeiristas e mestres para ensinar a prática nas escolas municipais".

No entanto, com a lei, não significa que a prática se torne obrigatória nas unidades de ensino. "A capoeira não se tornou obrigatória. Ela passa a ser considerada, a partir do valor cultural, artístico e esportivo, uma disciplina possível de ser ensinada nas escolas", acrescentou Neto.

Sem definições

Sobre obrigatoriedade, a secretária da Educação, Joelice Braga, disse que "toda lei traz um caráter obrigatório, mas para a educação não é o mais importante". Segundo ela, ainda não há nada definido, a exemplo da previsão de quantos serão os convênios nem quando começam a ser firmados. "Impossível falar sobre prazos agora. É hora de sentar e pensar o conteúdo da lei com os mestres e a possibilidade de implementação", disse.

Conforme a secretária, 75 escolas municipais já têm a capoeira inserida, mas de forma voluntária ou por meio do programa Mais Educação. "Temos que estudar a documentação de cada entidade para ver de que forma cada federação já está estruturada para fazer convênio", acrescentou Joelice.

"A capoeira ensina valores éticos e morais", ressaltou o vereador Luiz Carlos, autor do projeto de lei. Lei que, para ele, "abre portas". "Agora, os moldes que serão aplicados têm que observar outras leis, o orçamento, ou seja, várias discussões", emendou.

adblock ativo