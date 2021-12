Município estuda empreendimento em área sub judice do Aeroclube

O prefeito de Salvador, ACM Neto, afirmou nesta segunda-feira, 25, em gravação de áudio divulgada à imprensa, que a gestão dele estuda a implantação de "um grande empreendimento" na área onde ficava o extinto shopping center Aeroclube Plaza Show. A nova estrutura, que Neto não revelou do que se trata, estará numa região que ele avalia como "fundamental para o projeto da orla".

O anúncio aconteceu um dia após A TARDE mostrar que o juiz Mário Soares Caymmi Gomes, da 8ª Vara da Fazenda Pública, anulou no início do mês, por meio de uma liminar, o ato administrativo da prefeitura que havia anulado, em julho, o contrato de concessão da área para o Consórcio Parques Urbanos.

O grupo de empresas era responsável pela construção de um novo shopping e de um parque público no local, mas, de acordo com a prefeitura e o Ministério Público da Bahia (MP-BA), vem descumprindo as cláusulas contratuais ao atrasar o início das obras, originalmente previsto para 2014.

O novo empreendimento citado só poderá sair do papel, entretanto, após uma possível revisão da decisão judicial. Isso porque, na sentença, o juiz proíbe a prefeitura de utilizar a área, sob pena de multa de R$ 10 mil. Para ele, isso poderia impedir a produção de provas "cruciais para o deslinde do pedido administrativo".

Já pensando em desfazer o nó que impede o anúncio detalhado da novidade, o prefeito reuniu-se ontem com a Procuradoria Geral do Município (PGM) e reafirmou que vai recorrer da decisão liminar. "Nós vamos recorrer, mostrando o bom direito que nos assiste, mostrando os argumentos que levaram a prefeitura a ter que fazer a rescisão", disse.

Neto garantiu que a festa de Réveillon acontecerá na região, dizendo que os shows estão programados, na verdade, para uma área após o Aeroclube. Na gravação, porém, jornalistas da Secretaria Municipal de Comunicação dizem ter compreendido que o evento aconteceria na área do antigo shopping.

Rescisão

O prefeito ainda endureceu o discurso ao falar da indenização de R$ 20 milhões reivindicada pelo consórcio por causa da rescisão, chamando de "empresários irresponsáveis" os concessionários da área.

Ele admite, porém, a possibilidade de que "talvez existam algumas despesas que ensejem indenização". Na sequência, ainda evocou o Ministério Público, que recomendou em novembro a rescisão do contrato com a Parques Urbanos. A TARDE tentou contato com o advogado do consórcio, Caio Druso de Castro Penalva Vita, mas ele afirmou que "não gostaria de se manifestar fora dos autos".

Já a promotora Rita Tourinho, citada pelo prefeito como avalizadora da rescisão anulada pela Justiça, voltou a defender o rompimento do contrato. Ela enfatizou que, na decisão, o juiz não se coloca contra esse argumento, mas apenas critica como o processo se deu. "A posição dele não é contrária à do MP, pois, até por ser uma liminar, o juiz não julgou o mérito, mas sim o processo administrativo, que nós do Ministério Público não acompanhamos", afirmou.

"Entendemos que efetivamente há um descumprimento público e notório, o que é prejudicial à população", avaliou a promotora, lembrando, ainda, que o MP foi contra a construção do Aeroclube Plaza Show. "Aquilo ali (o antigo Aeroclube) sempre foi equivocado, porque o que acabou sendo construído era completamente diferente do que foi licitado", concluiu.

