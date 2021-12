Município cobra prejuízos mas Embasa nega culpa

A prefeitura informou nesta terça-feira, 10, que irá cobrar da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) os prejuízos gerados por intervenções e defeitos na rede da empresa que acabariam danificando o asfalto da cidade.

O anúncio foi feito pelo secretário de Infraestrutura, Habitação e Defesa Civil, Paulo Fontana, após o vazamento de adutora provocar a abertura de uma cratera no Imbuí, na manhã de segunda, 8.

O gestor alega ter um custo diário de quase R$ 30 mil com mão de obra e material para reparar as áreas degradadas.

A Embasa, por sua vez, divulgou nota em que afirma que pagará os custos alegados pela prefeitura, desde que haja a comprovação de que "tais serviços sejam devidos pela empresa".

Contrato - A Embasa também alegou que as cobranças não seriam necessárias, caso o poder municipal não tivesse rompido, ainda na gestão passada, um contrato que previa a recuperação do asfalto pela prefeitura mediante pagamento pelos danos causados. Segundo a Embasa, à época, a prefeitura teria alegado não ter estrutura para asfaltar os pontos necessários.

A briga entre os órgãos públicos, de acordo com o promotor do Centro de Apoio às Promotorias de Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado (MP-BA), Roberto Gomes, não faz sentido. "A exploração do serviço de água é uma concessão feita pelo município à Embasa, e é regida por um contrato que deveria regular isso tudo", apontou Gomes.

