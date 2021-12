Multivacinação nacional de crianças começa neste sábado

Começa no próximo dia 18 a Campanha Nacional de Multivacinação, que atualizará as vacinas de crianças de até 5 anos de idade. Até o dia 24, os pais devem levar os filhos a qualquer posto de saúde da rede municipal e apresentar a caderneta de vacinação da criança. Após uma avaliação, as vacinas faltantes serão aplicadas. A campanha tem também o objetivo de diminuir o abandono do esquema vacinal.

Segundo informações da Secretaria Municipal da Saúde de Salvador, não serão montados postos móveis de vacinação, de maneira que as atividades da campanha se realizarão exclusivamente nos postos de saúde.

Vacinas - Serão oferecidas todas as vacinas do calendário básico da criança, que agora conta com duas novidades: a pentavalente, que protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e doenças causadas por Haemophilus influenzae tipo B (antes oferecida em duas vacinas separadas); e a vacina inativada poliomielite (VIP).

Antes, a criança recebia apenas a vacina oral poliomielite (VOP). Agora, nas duas primeiras doses (2 e 4 meses de idade), ela receberá a VIP e apenas o reforço será feito com a VOP. A VIP é injetável e não apresenta riscos de paralisia infantil, que, em casos muito raros, pode ocorrer com a dose oral.

A vacina, entretanto, só poderá ser administrada isoladamente quando a pólio for erradicada do mundo. Isso ocorre porque as doses da VOP visam manter a imunidade contra o risco de introdução do vírus em estado selvagem, que pode ocorrer por meio de viajantes de localidades que ainda apresentam a doença.

O Ministério da Saúde (MS) informou que, dentro de quatro ou cinco anos, a VIP será incluída na pentavalente, juntamente com a vacina meningocócica C conjugada, transformando-se na heptavalente.

Vitamina A - Para as regiões Norte, Nordeste e algumas áreas de Minas Gerais, também será oferecido durante a campanha um suplemento de vitamina A. O composto será administrado nas crianças de 6 meses a 5 anos. O suplemento ajuda na prevenção e controle da hipovitaminose A (doença causada pela falta da vitamina no corpo) e na consequente redução dos índices de morbidade e mortalidade na infância.

O medicamento é regularmente administrado em regiões específicas do País, incluindo o Nordeste, desde 2005, quando o ministério instituiu o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A. O MS também divulgou que pretende, ainda este ano, expandir a oferta do suplemento aos municípios prioritários do Programa Brasil sem Miséria.

