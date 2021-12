Multidão assiste abertura de porta santa

Cerca de cinco mil fiés lotaram a Colina Sagrada para participar, neste domingo, 13, da cerimônia de abertura da Porta da Misericórdia, na Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim. Esta é a primeira vez em que a Porta da Misericórdia é aberta na Arquidiocese de Salvador.

A celebração, conduzida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, faz parte do Ano Santo Extraordinário da Misericórdia, instituído pelo Papa Francisco, cujo lema é Misericordes Sicut Pater (Misericordiosos como o Pai), que teve início na última terça-feira.

O Ano Santo vai até o dia 20 de novembro de 2016. O momento é histórico para a Igreja Católica, pois, pela primeira vez, cada arquidiocese em todo o mundo deve abrir uma chamada 'porta santa'.

"Até agora, existia a chamada porta santa nas quatro principais basílicas de Roma: São Pedro, São João de Latrão, Santa Maria Maior e São Paulo Fora dos Muros. Esta portas só se abrem no Ano Santo", explica Dom Murilo. "Mas o Papa viu que nem todo mundo pode ir a Roma, apenas uma pequena minoria. Com isso, estabeleceu que cada diocese deveria ter uma porta santa", completou o arcebispo.

O local para implementação da porta seria a Catedral Primacial Basílica do São Salvador, que passa por processo de restauração e, por isso, foi escolhida a Basílica do Bonfim. Além dela, será aberta mais uma Porta da Misericórdia no próximo domingo, às 16h, no Santuário Santo Antônio de Sant'Anna Galvão, em Cachoeira.

Antes do ritual de abertura, Dom Murilo celebrou uma missa, com a presença dos bispos auxiliares, Dom Gilson Andrade da Silva, Dom Marco Eugênio Galrão e Dom Estevam dos Santos Silva Filho e padres.

A celebração foi marcada por muita emoção dos que passaram pela Porta da Misericórdia, após a missa. "Senti a presença de Jesus ao meu lado", disse a aposentada Áurea Machado, 67, ao passar pela porta.

"Este Ano Santo é o momento em que todos temos que nos doar por um mundo melhor, para salvar nossos jovens que estão morrendo todos os dias", afirmou ela.

A dona de casa Valdemira de Jesus, 62, é frequentadora assídua da Igreja do Bonfim "há muitos anos". Ao passar, não segurou as lágrimas. "É um momento que representa muito para mim, de renovação da fé e esperança de um mundo melhor", revelou.

Misericórdia

Dom Murilo explica que, ao passar pela Porta da Misericórdia, o fiel deve ter, em primeiro lugar, "a disposição de converter-se, de ser como o Pai quer, de fazer a vontade de Deus".

Depois, é orientado que as pessoas busquem realizar gestos de misericórdia. "Se multiplicarmos esses gestos, haverá uma rede misericordiosa sobre o mundo. Vemos que o que faz notícia é o mal. Mas queremos, com o bem, fazer notícia, e o bem tomando conta dos corações e do mundo", ressaltou.

A Igreja deu início à tradição do Ano Santo no ano de 1300, com a realização a cada 50 anos. Em 1475, foi instituído um jubileu ordinário a cada 25 anos. Já o jubileu extraordinário - como este - é proclamado por um acontecimento de especial relevância. Este ano santo marca o 50º aniversário do encerramento do Concílio Vaticano II (1962-1965).

Para agendar visita às duas basílicas, é preciso acessar www.arquidiocesesalvador.org.br/anodamisericordia ou marcar nas próprias igrejas.

