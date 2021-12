"Multi reincidente", homem é preso ao tentar assaltar PM

Com várias entradas em delegacias e respondendo a pelo menos oito inquéritos e quatro processos por roubo, formação de quadrilha e porte ilegal de arma, um homem foi preso no sábado, 1º, depois de tentar assaltar um oficial da Polícia Militar, que estava acompanhado da esposa, na Avenida Garibaldi.

João Cardoso de Souza Neto, conhecido como "João Gordo", de 31 anos, abordou o casal com uma pistola calibre 380 no momento que o policial chegava para entrar no seu veículo. A mulher acionou uma viatura que passava pelo local e, ao perceber a chegada dos policiais, João ainda atirou contra aviatura.

De acordo com a Polícia Militar, no revide, o assaltante acabou ferido com um tiro de raspão na costela e foi encaminhado para o posto médico. Posteriormente, ele foi levado à unidade policial onde foi autuado e encaminhado ao sistema prisional.

50 "saidinhas bancárias"

A polícia apurou que João Gordo é líder de uma quadrilha especializada em "saidinha bancária" nos bairros da Pituba, Itaigara e Caminho das Árvores, além de atuar em algumas cidades da Região Metropolitana de Salvador.

Ele havia sido preso em 2011 e 2013. Somando as entradas, saídas e outras ações, ele participou direta e indiretamente de mais de 50 saidinhas bancárias.

Em janeiro do ano passado ele foi flagrado a bordo de um veículo locado, com uma pistola calibre 380, ofereceu R$100 mil aos policiais para não ser preso. "João Gordo" não só participava pessoalmente dos assaltos, como também fornecia armas e veículos a criminosos para serem utilizados nos roubos.

