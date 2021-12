Multas emitidas pela Transalvador agora podem ser pagas em lotéricas

A partir de agora, os condutores que forem multados pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), poderão pagar os boletos nas lotéricas. As informações foram divulgadas pelo órgão nesta quinta-feira, 18.

As multas também podem ser pagar no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Já no Bradesco, os pagamentos só podem ser feitos no licenciamento.

