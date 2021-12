Multa para quem joga lixo na rua terá parecer da PGM

Após aprovação, pela Câmara de Vereadores de Salvador, do projeto de lei que torna infração jogar lixo na rua, a Procuradoria Geral do Município (PGM) fará a análise jurídica da lei do vereador Marcell Moraes. Depois dessa análise, um parecer será encaminhado ao prefeito ACM Neto, que tem 15 dias para vetar ou aprovar.

O projeto é semelhante à lei em vigor na cidade do Rio de Janeiro, porém há diferenças na punição. Para os cariocas, a multa é aplicada já no primeiro flagrante e varia de R$ 157 a R$ 3 mil, a depender do tamanho (M³) do objeto jogado na rua.

Em Salvador, o cidadão na primeira vez recebe uma advertência, na segunda é obrigado a realizar atividades socioeducativas e só na terceira paga multa no valor de R$ 400.

