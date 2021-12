Mulheres usam as redes sociais para protestar contra a Flica

O uso das redes sociais para protestar ganhou destaque durante a tarde desta terça-feira, 28, isto porque a organização da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica) divulgou uma mesa redonda para debater o tema "Essa Moça tá Diferente: Garotos Podres Encontram Mulheres Empoderadas" composta apenas de homens, com os escritores Xico Sá, Reinaldo Moraes e Márcio Matos.

Insatisfeitas com a composição da mesa, internautas consideraram tal escolha como um ato de machismo e usaram seus perfis do Facebook para criticar e expor opiniões sobre a escolha dos escritores 'homens' para uma mesa redonda cujo o tema é para falar de mulheres empoderadas.

"Para além da mesa sobre o empoderamento feminino, quero saber quantas Escritoras Negras participarão dessas Mesas Literárias. Quantas Conceição Evaristos, Livias, Anas Rita, Nazarés Lima estão na programação para falar de seus trabalhos, suas escritas." Disparou uma internauta.

Outra internauta desabafou na page da Flica: "a questão toda é que só tem esperto, querendo surfar na modinha do empoderamento feminino, sem apoiar verdadeiramente o movimento e sem intenção real de dar voz às mulheres. Se utilizam do nosso argumento e da visibilidade que o movimento tem alcançado para se para se auto promover e sem aprofundar no tema. A começar pelo Chico Sá (típico feministo) e completando com uma organizadora mulher (ainda colonizada infelizmente), que apóia Ronaldo Caiado, deputado facista do DEM, que entre outros posicionamentos é contra a descriminalização do aborto e contra a união civil homossexual. Se liguem, estamos de olho. Nada de silenciamento. Não passarão!"

A Icontent, empresa responsável pela realização do evento, divulgou uma nota nas redes sociais pedindo desculpas pelo equivoco e que realizaria modificações no tema da mesa redonda. A mudança não agradou ao público que voltou às redes sociais para reclamar: "Muda o tema, mas não tira os homens... era só trocar Os palestrantes por AS palestrantes e pronto... não precisava mudar tanto o evento. Ou, na verdade, existe uma enorme necessidade de dar visibilidade a esses homens, né? Bom, retratem-se mesmo, porque pelo visto, vocês não fazem nem ideia do que significa empoderamento feminino", postou uma internauta.

"É, prestem atenção, não estamos questionando o tema, mas sim a composição da mesa para falar sobre ele. Se liguem!!!! Não se façam de desentendidos." acrescentou.

A Flica terá uma prévia em Salvador, na Caixa Cultural, na Rua Carlos Gomes, nos dia 8 e 9 de julho. O evento na capital baiana foi batizado de Flica na Caixa.

