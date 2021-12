Mulheres são presas no aeroporto de Salvador com 25 kg de cocaína

Três mulheres foram presas na noite desta terça-feira, 11, no Aeroporto Internacional de Salvador, tentando embarcar com quase 25 kg de cocaína. As brasileiras iriam viajar para Lisboa, em Portugal.

O entorpecente estava acondicionado em frascos de cremes, xampus e enxaguantes bucais e também no forro de três malas. A droga foi localizada pela Polícia Federal (PF) durante inspeção de rotina realizada antes do embarque.

As três mulheres, que não tiveram os nomes divulgados, foram autuadas pelo crime de tráfico de entorpecentes, como previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. As suspeitas permanecem à disposição da Justiça Federal.

Ainda conforme a PF, um casal já tinha sido preso com 11,5 kg da droga escondida da mesma forma, na semana passada. Eles também tentavam embarcar para Portugal. Assim como as detidas nesta terça, os dois estão à disposição da Justiça. A identidade deles também não foi divulgada.

Entorpecente foi encontrado durante fiscalização de rotina na noite desta terça

