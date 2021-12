Mulheres são jogadas de carro e mortas a tiros em Pernambués

Duas mulheres, ainda não identificadas, foram mortas a tiros na noite deste sábado, 19, na rua Guilherme Muniz, no bairro de Pernambués, em Salvador.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o crime ocorreu por volta das 21h, próximo ao Hotel Seabra.

As primeiras informações dão conta de que as vítimas estavam dentro de um veículo e foram atiradas de dentro do carro na pista. Após as mulheres caírem feridas no chão, cerca de cinco homens - que estavam no veículo - efetuaram disparos contra elas.

Até o momento, não há informações sobre a autoria ou motivação do crime. O Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) já está investigando o caso.

