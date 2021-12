Mulheres são flagradas furtando açougue no Largo do Tanque; vídeo

Duas mulheres foram flagradas por câmeras de segurança roubando itens no açougue Ventura, na região do Largo do Tanque, na tarde desta sexta-feira, 20.

Em contato com o Portal A TARDE, o supervisor Edmar Oliveira disse que as mulheres são conhecidas por comerciantes da região. Segundo ele, ela já havia tentado roubar o açougue antes, mas não teve sucesso.

"Ela já é muito conhecida por passar aqui na região e furtar as coisas. Ela aproveitou a situação do segurança, que estava em horário de almoço, e acabou cometendo esses furtos. Há comentários dos lojistas que ela já furtou padaria, mercadinho, e hoje foi aqui na loja", afirmou.

Segundo o supervisor, ainda não foram contabilizadas as perdas, mas, conforme o que foi possível ver nas imagens, foram levados cerca de 10kg de mercadoria.

"Foi uma coisa muito rápida. Quando o cliente percebeu e foi avisar a gente, ela já tinha sumido".

Em nota, a Polícia Militar afirmou que não foi acionada para atender a ocorrência. Confira o vídeo das câmeras de segurança.

