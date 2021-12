Mulheres são executadas no Rio Vermelho; parente é suspeito

Duas mulheres, não identificadas, foram assassinadas a tiros na tarde desta quarta-feira, 29, em uma casa na Rua Juazeiro, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Uma das vítimas teria 100 anos. O crime foi cometido por volta das 16h20, na região conhecida como rua do Canal.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), um parente das vítimas foi preso, apontado como o autor dos disparos. A polícia não soube informar o grau de parentesco entre o suspeito e as mulheres, nem a motivação para o homicídio.

Policiais da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar (12ª CIPM) foram ao local e encontraram o homem com um ferimento na mão esquerda e os corpos das vítimas.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para fazer a remoção dos corpos. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

