Mulheres reivindicam o devido respeito

Neste domingo, 8, é celebrado o Dia Internacional da Mulher, mas algumas delas não querem flores, elogios ou exaltações sobre o quão bonito é o seu papel no mundo. O pedido que muitas têm a fazer é simples: respeito.



E não somente hoje, mas todos os dias e em situações comuns. A estudante de psicologia Ana Sampaio Lemos, por exemplo, quer apenas ter o direito de ir à praia sozinha sem ter que ouvir cantadas que agridem e oprimem.



No último dia 28, ela tentou, mas não conseguiu. "Moro ao lado da praia e está um dia sensacional lá fora, mas estou aqui dentro porque sou mulher", escreveu em uma rede social ao voltar do seu passeio frustrado.



Desde o momento em que saiu de casa até o retorno obrigatório, Ana conta ter ouvido diversas obscenidades. "Mergulha de novo que queremos ver esse rabão", gritavam alguns rapazes que estavam na balaustrada do Porto da Barra.



A estudante ouviu muitas outras que, de tão obscenas, são impublicáveis. "Em um dos momentos mais críticos, fui seguida por um homem dentro d'água. Percebi e perguntei: por que você está me seguindo? Ele respondeu: 'Porque você é uma gostosa'. Saí do mar e fui para casa chorando de raiva".



A revolta foi manifestada em um post publicado em uma rede social, que até as 17h da última sexta-feira já havia sido compartilhado por 183 pessoas.



"Só após a publicação tive dimensão de quantas pessoas passam pela mesma situação. O fato de eu estar em um espaço público não torna meu corpo público. Não sou um objeto", diz.



Para a estudante, a linha que separa o elogio da cantada não é tênue como muitos acham: "Ela é bastante clara. O elogio não oprime, não agride, não dá medo. O limite está no consentimento. Para que alguém me paquere, eu tenho que consentir, querer, permitir isso".



Pesquisa



Na opinião da publicitária Luise Bello, diretora de comunicação do blog feminista Think Olga - https://thinkolga.com -, que promove a campanha Chega de Fiu Fiu, o discurso de muitos homens sobre o fato de as cantadas serem inofensivas é injustificável.



"O fato é que há uma reprovação feminina para essas cantadas e os homens precisam entender e respeitar isso. A maioria das mulheres já se sentiu coagida a mudar o trajeto ou a roupa por medo de assédio sexual masculino. Esse comportamento patriarcal precisa mudar", afirma.



Luise cita a pesquisa feita pelo site Olga, na qual quase oito mil mulheres responderam ao questionário elaborado pela jornalista Karin Hueck. Resultado: 99,6% relataram já terem sofrido assédio na rua, 83% não gostam de cantadas, embora as ouçam frequentemente.



Boa parte das mulheres ignora, abaixa a cabeça, atravessa a rua, mas há quem lide com a situação de outra maneira. "Grito, mostro o dedo, peço respeito, mas não me calo ou abaixo a cabeça. Isso tem que acabar", diz a estudante de jornalismo Raísa Andrade, 24 anos.



Recentemente, ela passou por uma situação em que um homem chegou a colocar a mão por baixo do seu vestido: "Dei um tapa na cara dele. Fiz sem pensar e sei que é uma atitude arriscada, mas não aguentei".



Para Iraíldes Andrade, historiadora, educadora e estudante de gênero do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher da Universidade Federal da Bahia (Neim-Ufba), a mudança de comportamento só ocorrerá com a educação.



"Denunciar é importante, mas o que precisamos mesmo é educar nossos meninos. A geração que virá precisa ter outra visão sobre a mulher. É preciso discutir gênero nas escolas. Só assim haverá mudança", afirma.

