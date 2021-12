Mulheres realizam marcha no CAB contra racismo e violência

Cerca de 100 mulheres participaram da 1ª edição da Marcha de Mulheres Negras da Bahia Contra o Racismo e a Violência e Pelo Bem Viver, na manhã desta quarta-feira, 13. Elas saíram do Bahia Café Hall, por volta das 9h, e seguiram até a governadoria, informou a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom).

Na pauta, o movimento reivindica a favor de melhores atendimentos e acesso à saúde de qualidade às mulheres negras e penalização da discriminação racial e sexual, além da garantia dos direitos das trabalhadoras domésticas.

As manifestantes exigem também o fim da concentração do poder estruturado pelo racismo, machismo patriarcado e lesbofobia, contra a violência doméstica, feminicídio, bem como a promoção da violência simbólica provocada por veículos de comunicação, as revistas vexatórias em presídios e a agressão sumária às mulheres negras em casas de detenções.

