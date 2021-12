Mulheres marcham na Piedade

Foi aos gritos de “a América Latina vai ser toda feminista” que milhares de mulheres marcharam da praça da Piedade até a sede do INSS, no Comércio, na tarde desta quarta-feira, 8. As ruas do centro de Salvador ficaram tomadas por elas, que reivindicavam o fim da violência contra as mulheres e criticavam a reforma da Previdência Social do governo Michel Temer.

Pautas históricas, como a equivalência salarial com os homens, e recentes, como o combate à cultura do estupro, também foram citadas pelas manifestantes.

“Não aceitamos a perda de nenhum direito que conquistamos ao longo desses anos todos de luta árdua”, afirmou a ativista feminista Louisa Huber, militante da Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB) e da Rede Feminista de Saúde e Defesa dos Direitos Sexuais e Reprodutivos.

Em meio à multidão, a pedagoga Flávia Nascimento se destacava pela ousadia. Ela não só estava seminua, como escreveu os dizeres “gorda e preta” na barriga.

“Nós, mulheres negras, ocupamos um duplo lugar de desvantagem, sofremos machismo e racismo, mas sendo gorda também perco oportunidades de emprego, então decidi vir aqui falar da minha existência e falar com a minha própria voz sobre meus direitos”, disse.

O ato foi encerrado com apresentações culturais.

Yuri Silva

