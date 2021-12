As duas mulheres assassinadas no bairro de Pernambués foram retiradas de uma festa no bar de uma delas na localidade da Polêmica, em Brotas. De acordo com a Polícia Civil, Eliete da Silva Ferreira de Jesus, de 49 anos, é proprietária do estabelecimento comercial.

Ela e outra mulher identificada apenas pelo prenome Eliane foram abordadas por quatro homens e colocadas dentro do veículo deles na noite deste sábado, 19. As vítimas foram levadas para a rua Guilherme Muniz, em Pernambués, onde foram baleadas à queima-roupa e largadas no meio da rua. A ação durou cerca de um minuto e foi registrado por câmeras de segurança.

A polícia acha que o crime está relacionado a disputa por venda de drogas, já que há relatos de rivalidade entre traficantes das duas regiões.

Elaine é irmã do traficante Ricardo Tchê, que antes de morrer atuava na Polêmica. Já Eliete respondia por processo por furto.



Os corpos delas foram enterrados nesta manhã no Cemitério Quintas dos Lázaros.



Confira o momento da morte das jovens (imagens fortes):

Da Redação Mulheres foram retiradas de festa antes de homicídios

