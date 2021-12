Mulheres de detentos protestam contra suspensão de visitas

Cerca de 50 mulheres de internos do Presídio Salvador, que fica no Complexo da Mata Escura, fizeram uma manifestação na manhã deste domingo, 24, contra a suspensão do dia de visita aos presos.

Segundo o diretor do presídio, capitão Márcio Marcelo, a medida ocorreu como punição a um princípio de rebelião, neste sábado, 23, no presídio, quando cerca de 15 presos desobedeceram uma determinação da administração e invadiram uma área não permitida aos detentos.

Segundo informou o diretor, as visitas aos outros pátios do Complexo continuaram permitidas neste domingo. Já as do Presídio Salvador serão liberadas normalmente na próxima quinta-feira.

