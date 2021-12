Mulheres contam com exames gratuitos no Farol da Barra

No mês de conscientização sobre a doença, com a temática Giro pela Vida, o Instituto Avon, em parceria com o Hospital da Mulher e outras entidades, realiza até este domingo, 6, inúmeras ações gratuitas no Farol da Barra, em Salvador. No sábado, 5, primeiro dia da mobilização, os envolvidos contaram com a apresentação musical de Vina Calmon.

Ao todo, a iniciativa disponibilizou cerca de 1,5 mil procedimentos, como mamografias, consultas com mastologista e nutricionista, e vacinação contra o HPV, além de orientações, e palestras. Também é realizado atendimento às mulheres para enfrentamento à violência sexual no ambiente familiar.

Para ter acesso ao serviço, é necessário apresentar de identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. A vacina contra o HPV é destinada à mulheres entre 16 e 46 anos. O encaminhamento para completar o ciclo de três doses da vacina é feito no local. Após o período de seis meses, as mulheres atendidas na ação deverão ir ao Instituto Couto Maia para receber as outras doses.

Para a mamografia, foram reservadas 50 fichas por dia. Os atendimentos iniciaram às 8h e seguem até as 17h. A partir das 18h, haverá shows da Banda Didá e da cantora Mari Antunes.

