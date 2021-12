Mulheres compõem cerca de 49% dos empregados do aeroporto de Salvador

Com o Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta sexta-feira, 8, vem também a importância de discutir a importância da igualdade de gênero em todos os ambientes. No Aeroporto Salvador Bahia, integrante da rede VINCI Airports, as mulheres já representam 49% da força de trabalho e 31% do quadro de lideranças (gerentes).

Além disso, a participação feminina em áreas tipicamente masculinas dentro da comunidade aeroportuária também ganha destaque.

A baiana Márcia Lopes é um exemplo. Gerente de Operações do Aeroporto Salvador Bahia, ela trabalha no local há quase 17 anos, já tendo desempenhado as funções de atendente do Balcão de Informações, administrativo do Centro de Controle de Operações, fiscal de pátio e coordenadora do Terminal de Passageiros.

Márcia diz que fica surpresa, de forma positiva, com a postura dos homens com quem lida diariamente no exercício de liderança de uma das atividades aeroportuárias. “Isso se dá, provavelmente, pelo fato de nós, mulheres, trazermos elementos que contribuem para a construção de um ambiente colaborativo, como visão sistêmica, comunicação clara e objetiva, empatia, olhar crítico e habilidade para tocar vários projetos simultaneamente”, opina.

adblock ativo