Mulheres buscam técnica caseira para concretizar o sonho da maternidade

Em um quarto de hotel, *Camila e *Sandra aguardam ansiosas. No cômodo ao lado, *Roberto se masturba enquanto assiste a vídeos eróticos. Após 15 minutos, Roberto encontra Camila no corredor e entrega um recipiente contendo seu sêmen.

Apressada, ela corre até o quarto. Cuidadosamente, deposita o sêmen em uma seringa. Enquanto isso, Sandra se despe. Ela toma a seringa das mãos de Camila e injeta o conteúdo o mais próximo do colo do útero. Sandra permanece deitada e Camila acaricia seu rosto: "Desta vez vai dar certo".

Esta foi a terceira vez que as duas, que estão em uma união estável há três anos, recorreram ao processo de inseminação caseira para tentar realizar o sonho da maternidade. Elas conheceram o método pela internet no ano passado e, desde então, desistiram de planejar a inseminação em uma clínica especializada.

Por ser um procedimento não regulamentado, o Ministério da Saúde não tem informações sobre a técnica. No entanto, apesar de ser condenada por especialistas em reprodução humana, é grande o número de comunidades nas redes sociais formadas por mulheres interessadas no tema.

Camila e Sandra montaram, no início deste ano, um grupo no WhatsApp para tirar dúvidas sobre o método. Hoje, cerca de 300 pessoas participam da comunidade de Salvador, que já ganhou uma página do Facebook e figura entre as mais frequentadas, com mais de dois mil membros.

Entre tantas mulheres, é grande também a quantidade de homens que se dizem doadores. Nos perfis, eles destacam as características físicas como forma de atrair a atenção. Um paulista que se identifica como Richard se descreve como "branco, de olhos verdes".

Além de doar o sêmen, ele se diz disposto a ter relações sexuais com a mulher, caso ela prefira. Tudo como uma boa ação: "Não há nenhum interesse de minha parte. Não cobro, não quero ter contato com a criança, quero apenas ajudar as mulheres a conseguir engravidar".

Caso a contratante esteja em outra cidade, ele vai até o local, desde que as despesas de viagem sejam pagas por ela.

"Quando nos encontramos, entrego exames que comprovam que não tenho doenças e um contrato, que diz que não tenho interesse em ter vínculo com a criança, nem com a família dela", explica.

Richard não tem certeza se já engravidou alguma mulher. Camila e Sandra, entretanto, acreditam na validade do método. "Hoje, temos 15 grávidas no grupo. Outras 15 já saíram por já terem conseguido engravidar", contou Camila.

Exame positivo

A professora de música Mel Paranhos, 29, não tem dúvidas sobre o eficácia da inseminação caseira. Quando decidiu ser mãe, a ideia inicial era utilizar esperma de um banco de sêmen. Antes mesmo de decidir sobre o procedimento, ela começou a se preparar. "Mudei minha alimentação para preparar meu corpo", contou.

Em uma conversa informal, Mel contou a um amigo sobre o desejo de gerar uma criança. Ele, imediatamente, se predispôs a ser doador do sêmen. Foi daí que surgiu a ideia de tentar utilizar o método caseiro.

"Solicitei que ele fizesse todos os exames. Comecei a marcar mensalmente a minha menstruação e perceber minha ovulação. Foi também um processo de autoconhecimento", disse.

Em julho de 2014, com os exames negativos para quaisquer doença e no período fértil, Mel comprou na farmácia uma seringa sem agulha e um pote coletor de urina para exames: "Eu nunca tinha ouvido falar em inseminação caseira, não sabia que isso era possível".

E foi. Três dias depois, Mel começou a sentir pequenas cólicas. "Quinze dias depois, fiz o exame de urina que confirmou a gravidez". Nove meses e a pequena Lis veio ao mundo. "Quando contei ao obstetra, ele fez uma cara de espanto, disse que fizemos quase um milagre, pois, segundo ele, a probabilidade de engravidar dessa forma é mínima", riu.

Lis, hoje com 2 anos, divide seus dias entre a casa da mãe e a do pai. "Ela foi registrada pelo pai e não determinamos uma pensão. Ele ajuda como pode, é um pai incrível e a Lis é uma crianca muito feliz".

*Nomes fictícios

