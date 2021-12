Mulher vítima de queimadura na Sete Portas morre no HGE

A mulher que tinha sido queimada enquanto dormia ao lado da Cesta do Povo, na rua Cônego Pereira, na Sete Portas, morreu no final da noite desta sexta-feira, 26, por volta das 23h50. A informação foi confirmada pelo posto da Polícia Civil do Hospital Geral do Estado (HGE).

A vítima, identificada pelo prenome de Raquel, teve queimaduras por diversas partes do corpo. Ela e o companheiro Caíque Farias de Sá, 23 anos, foram socorridos por uma equipe de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o HGE, na avenida Vasco da Gama.

A polícia suspeita que Raquel estivesse grávida, mas a informação não foi confirmada. Companheiro dela, Caique continua internado na unidade, mas não há notícias sobre o estado de saúde dele.

Crime

O crime aconteceu na madrugada da última terça-feira, 23, por volta das 3h. O casal, ambos em situação de rua, foi agredido por um outro morador de rua, conhecido pelo apelido de Maluquinho. Ele é o principal suspeito do crime.

Maluquinho, cerca de 12h antes de cometer o crime, brigou e ameaçou uma das vítimas, de acordo com as informações registradas no posto da polícia do HGE. A PM suspeita que mais uma pessoa esteja envolvida no crime.

Policiais da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar (2ª CIPM/Barbalho) realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi preso ainda.

* Sob supervisão de editora-coordenadora Iloma Sales

adblock ativo