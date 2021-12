Mulher trans afirma ter sofrido discriminação em casa de show

"Você está sendo convidada a se retirar". Foi assim que um segurança da casa de show Ópera, no bairro da Pituba, em Salvador, teria se dirigido a Ariane Senna, de 26 anos, quando ela dançava na pista do espaço com dois casais de amigos, na madrugada de sábado, 26.

Ariane, que é psicóloga e atua como vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da População LGBT, disse à reportagem de A TARDE que a abordagem foi feita depois que ela estava há cerca de uma hora no local.

"Ele veio e pediu para que o acompanhasse. Pedi para que meus amigos me seguissem, porque achei a abordagem estranha. Então, ele virou e disse para mim: 'Você está sendo convidada a se retirar'. Questionei o porquê e ele me explicou que o dono da casa de show que pediu para eu sair, pois eu teria esbarrado nele enquanto estava dançando na pista", contou.

Segundo Ariane, foi nesse momento que começou a discussão, envolvendo ela, o segurança e seus amigos. O dono da casa foi chamado e confirmou a expulsão. "Meus amigos, então, começaram a ameaçá-lo, dizendo que todo mundo ia embora, e ele teria que devolver o dinheiro de todos. Foi quando ele disse que estava apenas me notificando, que a casa era um local de família. Ele só me deixou entrar novamente na casa quando eu apaguei o vídeo, mas, antes, compartilhei para todos veem. Ele pediu para apagar o vídeo para eu não ter provas concretas contra ele, além do testemunho dos meus amigos", explica.

Ela conta que o caso aconteceu logo depois de ter beijado um homem durante a festa. "Eu acredito que isso tenha motivado a discriminação. Ele deve ter sentido repugnância com o beijo", diz. Apesar da confusão, ela permaneceu no local. "Eu fiquei muito mal, triste, sentada, enquanto meus amigos dançavam. Mas continuei ali para mostrar que sou superior a isso", relatou.

Ariane estava na casa de show acompanhada de alguns amigos (Foto: Reprodução | Arquivo Pessoal)

"Ser trans é difícil, mas ser uma trans negra, 'grandona', com braços largos é pior ainda", conclui. Ariane disse que, quando voltar de viajem, pretende denunciar o dono da casa por transfobia.

A reportagem entrou em contato com Luciano Santos, um dos donos da casa de show Ópera, que negou que o sócio, Júnior Guto, tenha cometido atos de discriminação.

"Ela estava esbarrando nas pessoas, empurrando todo mundo. Ela fez o mesmo com ele uma vez, foi ignorado, mas na segunda vez ele reagiu. Depois, ela começou a gravar, falando que estava sendo expulsa. Isso é tudo invenção, e eu pretendo entrar com uma queixa contra ela", afirma.

*Sob a supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales

