Mulher tenta fugir de calcinha da prisão Lemos de Brito

Uma tentativa de fuga na ala feminina da penitenciária Lemos de Brito, na Mata Escura, mobilizou agentes do presídio na manhã desta quinta-feira, 22. Três mulheres pularam o muro da unidade penal, uma delas de forma inusitada: usando apenas a roupa íntima.

De acordo com a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), identificadas como Natália Santos da Silva, Tamires de Oliveira Lima e Patrícia Santos Souza, elas usaram um lençol por volta das 9h30 para realizar a fuga, mas após pularem o muro, ainda na área interna da unidade, foram percebidas pelos seguranças.

A detenta que estava de calcinha e sutiã foi encontrada em uma vegetação no entorno da penitenciária. Conforme a secretaria, Natália cumpre pena por por falsificação, Tamires por homicídio e Patrícia por tráfico de drogas.

Homicídio

Uma briga entre detentos que ocorria na hora em que as mulheres tentavam fugir deixou um morto nesta manhã. Segundo informações da Seap, Jeferson Silva de Jesus morreu após ser agredido várias vezes na cabeça pelo detento Edson da Silva dos Anjos, também conhecido como "Come boto".

Após o episódio, Edson assumiu a culpa do assassinato, mas não esclareceu o motivo do crime. A polícia suspeita que eles já se conheciam fora do presídio.

De acordo com a Seap, Edson deve ser julgado por homicídio e o crime será acrescentado à pena dele. Jeferson respondia por estupro e teria pena máxima de 15 anos.

A secretaria ainda informou que uma nota deve ser divulgada até o final do dia com detalhes do episódio.

