Mulher tem mal súbito e morre em posto do INSS em Itapuã

Uma mulher sofreu um mal súbito e morreu durante a realização de uma perícia num posto do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) do bairro de Itapuã na manhã desta terça-feira, 14. Irani Bispo dos Anjos, 41 anos, realizava o atendimento com um médico-perito.

Inicialmente, ela foi atendida por uma equipe médica do posto. Em seguida, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local e tentou reanimá-la, mas a vítima não resistiu.

Devido ao incidente, os atendimentos foram suspensos por cerca de duas horas. Foram mantidos apenas aqueles que tinham hora marcada. No final da manhã, por volta das 11h, o atendimento foi normalizado.

Já os serviços de perícia marcados para a manhã foram todos suspensos, segundo o gerente Ricardo Oliveira de Menezes. "Remarcamos para outro dia, fizemos alguns ajustes, não tinha condição de manter o atendimento", disse.

A beneficiária Irani Bispo passava por perícia com o objetivo de renovar o direito. Por conta de problemas de saúde, não informados, ela havia solicitado a aposentadoria, por incapacidade.

Sinais

A consulta ocorreu por volta das 7h15. "O médico percebeu que ela não estava passando bem e informou que ela apresentava indícios de uma crise convulsiva. Então, pediu que uma equipe

do Samu fosse ao local com urgência", contou Ricardo Menezes.

Segundo ele, a ambulância chegou cerca de cinco minutos depois da solicitação. "Eles iniciaram o atendimento na sala mesmo. Tentaram por cerca de uma hora, mas não conseguiram", relatou o gerente

O corpo da beneficiária foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal Nina Rodrigues (IML), por uma equipe do Departamento de Polícia Técnica, por volta das 10h30. A causa da morte da vítima não foi informada.

Ainda conforme informação de Ricardo Oliveira de Menezes, um filho da vítima esteve no posto, mas não ficou para acompanhar a remoção do corpo. Ele informou que iria comunicar o ocorrido aos familiares. A vítima não estava acompanhada no local.

Com o ocorrido, muitas pessoas chegaram à unidade na manhã desta terça e encontraram o posto do INSS fechado. "Isso é um absurdo, se o corpo já foi removido, então o atendimento já pode ser normalizado. Não podem penalizar a população", reclamou um usuário, que não quis ser identificado.

adblock ativo