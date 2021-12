Mulher tem braço escalpelado após ser atropelada por ônibus

Uma mulher foi atropelada por um ônibus da empresa Integra Plataforma na manhã deste domingo, 29. O acidente aconteceu nas proximidades do ferryboat, na avenida Engenheiro Oscar Pontes, sentido Comércio, em Água de Meninos, na Cidade Baixa de Salvador.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência, Salvar e o Corpo de Bombeiros estiveram no local. A vítima, que não foi identificada, teve parte do braço direito escalpelado. Ela foi socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE), que fica na avenida Vasco da Gama. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Ainda de acordo com a Stelecom, o motorista fazia linha 0321, Marechal/Barra. Conforme a Superintendência de Trânsito de Salvador (Trânsalvador), ele permaneceu no local do acidente até a chegada da polícia e das equipes médicas e de resgate. O órgão não tinha informações sobre a causa do acidente.

adblock ativo