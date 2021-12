Mulher suspeita de integrar Comando da Paz é presa vendendo drogas

Marilza Batista Matos, 25 anos, foi presa no início da tarde desta terça-feira, 15, após ser flagrada com drogas em uma casa localizada na rua Bela Vista, na Chapada do Rio Vermelho, em Salvador. Ela seria integrante da facção criminosa Comando da Paz, conhecida por atuar na região do Nordeste de Amaralina.

De acordo com a polícia, duas equipes da 40ª Companhia Independente da Polícia Militar do Nordeste de Amaralina chegaram na residência após o setor de inteligência apontar que uma mulher estaria vendendo drogas no imóvel. No local, foram encontradas porções de cocaína, maconha e crack, todas embaladas com um papel que possuía a marca da facção criminosa que a suspeita faria parte.

A mulher e o material apreendido foram encaminhados para a 28ª Delegacia Territorial do Nordeste de Amaralina.

