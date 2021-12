Mulher suspeita de envenenar marido continua internada

Verá Lúcia Almeida Lopes, 47 anos, suspeita de matar o marido envenenado e depois tentado suicídio tomando a mesma substância, continua internada em estado grave nesta segunda-feira, 11, no Hospital Alayde Costa, no Alto da Teresinha, em Salvador.

De acordo com a polícia, Alexandro Ferreira Brito, 43, foi encontrado morto na manhã de domingo, 10, na travessa 21 de Setembro, no bairro Jardim Cajazeiras.

Informações iniciais do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o caso, apontam que Vera teria "temperado" o sarapatel que fez para o companheiro com chumbinho. Depois, ela também ingeriu o veneno, mas foi socorrida com vida para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de San Martin, antes de ser levada para o hospital.

As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas, já que Vera ainda não teve condições para depor. Conforme o DHHP, o casal se conheceu no Natal do ano passado e, desde então, mantinha um relacionamento afetivo.

Alexandro trabalhava em uma escola nos Barris, bairro onde morava. Seu cargo, no entanto, não foi divulgado. Vera é moradora do Jardim Cruzeiro, onde ocorreu o crime.

O enterro da víitma será na tarde desta segunda, no Cemitério Quinta dos Lázaros, na Baixas de Quintas, em Salvador

adblock ativo