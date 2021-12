Mulher suspeita de envenenar família com doce tem prisão preventiva decretada

Rosa Maria Dantas Melo, suspeita de envenenar uma família com um doce de leite, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. O crime aconteceu em junho de 2017, no município de Saúde, no norte da Bahia. A informação foi divulgada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA).

Uma das vítimas do envenenamento, identificada como Celso Alves dos Santos, passou mal após ingerir o alimento e morreu logo em seguida. A mulher de Celso, Catarina Caetano, e os dois filhos do casal também comeram o doce. Segundo o MP, eles só sobreviveram porque consumiram pouca quantidade do produto.

Ainda de acordo com o órgão, a suspeita teria colocado "chumbinho", veneno que serve para matar ratos, no doce. As investigações apontam ainda que Rosa Maria já havia tentado contra as vidas de Celso e Catarina em outra oportunidade, quando adicionou a mesma substância ao vinho servido ao casal. Na época, ela não obteve êxito, já que eles ingeriram pouca quantidade da bebida.

Conforme o MP, a suspeita está presa desde dezembro do ano passado em razão do pedido de prisão temporária. Ela foi denunciada por tentativa de homicídio e homicídio, "com emprego de veneno e dissimulação ou recurso que dificultou a defesa das vítimas".

Sobre o caso

Celso Alves dos Santos morreu depois de comer um doce de leite com a família na casa de uma amiga, em junho de 2017. Em conversa ao Portal A TARDE, na época, a delegada Ana Angélica contou que, em depoimento, Rosa Maria explicou que Celso, acompanhado da namorada Catarina Caetano de Barros e dos dois filhos, se reuniram com ela em sua casa e experimentaram o doce.

A mulher disse que alertou sobre o alimento estar velho, mas eles gostaram e comeram mesmo assim. Pouco tempo depois, ela ficou sabendo que a família tinha passado mal e o homem morrido.

