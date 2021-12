Mulher sofre infarto e é socorrida pelo secretário estadual de saúde

Iara Frazão foi socorrida pelo secretário estadual de Saúde, Fábio Vilas Boas, após sofrer um infarto na tarde desta segunda-feira, 14, em seu gabinete, localizado no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Ela, que integra o Sindicato de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate as Endemias da Bahia (Sindacs), recebeu massagem cardíaca do secretário por cerca de 20 minutos até ser reanimada.

De acordo com a assessoria de comunicação da Secretaria Estadual de Saúde (Saeb), a mulher, que é residente do município de Ribeira do Pombal, participava de uma audiência com Fábio Vilas Boas quando começou a passar mal.

Após ser acionado, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) deu continuidade ao socorro. Ela foi internada em seguida.

