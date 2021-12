Mulher se joga de ônibus em movimento durante assalto

Uma mulher de 26 anos foi internada no Hospital do Subúrbio, em Salvador, depois de ferir ao se jogar de um ônibus que fazia a linha Itapuã / Fazenda Grande, no final da noite deste domingo, 3.

De acordo com polícia, o motivo teria sido um assalto que acontecia no veículo e, no desespero, Michele Santos da Cunha Gomes resolveu pular do coletivo em movimento que passava pelo bairro de Castelo Branco.

Não há informações sobre o estado de saúde dela. O caso está sendo investigado pela 10ª DT (Pau da Lima).

