Mulher se joga de ferry durante travessia

Uma mulher pulou do ferryboat Maria Betânia na manhã desta sexta-feira, 18. A embarcação tinha saído do terminal de Bom Despacho às 9h, com destino ao terminal de São Joaquim, em Salvador, quando, por volta 9h30 ela se jogou ao mar. Não há informações sobre a motivação.

Segundo informou a Internacional Travessias Salvador, responsável pela administração do equipamento, por meio de sua assessoria, o resgate da mulher, que não teve o nome divulgado, foi feito por tripulantes da balsa e durou cerca de 10 minutos.

Quando a embarcação atracou no terminal de São Joaquim, equipes do Serviço de Atendimento Médico Móvel (Samu) já a aguardavam para prestar os atendimentos médicos necessários.

