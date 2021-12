Mulher se afoga após cair no Dique do Tororó

Na tarde desta terça-feira, 16, uma mulher, que não teve a identidade revelada, caiu acidentalmente no Dique do Tororó, em Salvador. Segundo informações da TV Itapoan, algumas pessoas ajudaram a retirar a vítima do local e prestaram os primeiros socorros.

Segundo populares, ela estava caminhando no local e acabou tropeçando. Após o ocorrido, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência realizou o atendimento da jovem.

