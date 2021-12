Mulher salva filho recém-nascido antes de ser executada

Uma mulher morreu a tiro após ser perseguida por um homem com identidade ainda não divulgada, na noite desta sexta-feira, 10, no bairro do Baianão, na cidade de Porto Seguro, na Bahia.

De acordo com a polícia local, Geovanea Menezes de Oliveira, 23 anos, estava com o filho recém-nascido nos braços no momento da perseguição. O homem, segundo os agentes policiais, alvejou a vítima na região das costas. Antes do atentado, Geovanea jogou a criança pela janela de casa para que ele fosse salvo.

A mulher foi socorrida por uma ambulância do Serviço Móvel de Emergência (Samu), mas ela não resistiu aos ferimentos antes de chegar ao pronto-socorro. Já a criança foi entregue com vida aos familiares da vítima.

Segundo o site O Baianão, testemunhas disseram à polícia que a vítima se prostituía em bares da cidade. Até o momento, o culpado não foi preso. A delegacia de Ponto Seguro investiga o autor e a motivação do crime.

adblock ativo