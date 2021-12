Um vídeo gravado pelo celular registrou o momento em que uma mulher, visivelmente alcoolizada, rebola e faz uma dança sensual em frente a policiais militares que estavam dentro de uma viatura no bairro da Pituba, em Salvador.

Região popular para quem curte a noite da capital baiana, o local onde as cenas inusitadas foram registradas possui diversos estabelecimentos comerciais.

As imagens, que têm circulado pelas redes sociais nesta segunda-feira, 13, mostram o momento em que a mulher dança com um copo na mão, chegando a se apoiar no veículo.

De acordo com a assessoria da PM, o vídeo foi encaminhado para a corregedoria e será analisado.

Veja o vídeo:

Lorena Murici* Mulher rebola e faz dança sensual em frente a viatura da PM na Pituba

*Sob a supervisão da jornalista Maiara Lopes

adblock ativo