Mulher raptada após morte de mototaxista é presa como suspeita no crime

A mulher sequestrada após a morte de um mototaxista no campus da Universidade Federal da Bahia (Ufba) na Federação foi presa como suspeita de participação no crime. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Wilma Souza da Cruz e o namorado dela, Luiz Paulo Mouro da Silva, foram detidos na manhã desta terça-feira, 16, na cidade de Simões Filhos (Região Metropolitana de Salvador), onde residem.

Inicialmente, Wilma foi apontada como vítima do crime. Ela estava na garupa do mototaxista Rogério de Santana Souza, quando ele foi abordado por criminosos e morto dentro do campus da Faculdade de Filosofia, no último dia 11.

Na ocasião, ela alegou que foi sequestrada pelos bandidos, que a deixaram horas depois em uma rua em Simões Filho. Ela teria dito que pegou uma carona e voltou para casa.

Wilma disse, na época, que tinha contratado Rogério para levá-la para o campus da Ufba, onde ela pretendia deixar um currículo.

O caso foi investigado como latrocínio, já que pertences do mototaxista foram roubados. Segundo familiares, ele costumava andar com dinheiro.

adblock ativo