Mulher que venceu a luta contra o câncer de mama compartilha sua experiência em aeronaves

A partir desta sexta-feira, 26, passageiros de voos em Salvador terão a oportunidade de conhecer a história de Mônica Franceschini. Em homenagem ao Outubro Rosa, a despachante de voo da linha aérea Azul, irá compartilhar a sua luta contra o câncer de mama a fim de ajudar outras mulheres a superarem a doença.

Durante o mês de outubro, outras cinco mulheres da companhia que venceram o câncer de mama, viajam o país para compartilhar suas histórias de superação com diversas pessoas com o intuito de disseminar a importância da realização de exames de prevenção.

A iniciativa da linha aérea Azul para o Outubro Rosa, tem como objetivo reforçar a mensagem de que a informação pode salvar vidas. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 60 mil casos de câncer de mama devem ser diagnosticados no Brasil até o fim do ano e se detectado precocemente, o índice de cura é de até 95%.

