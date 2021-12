Mulher que perdeu bebê deve ter alta do Iperba em 24h

Continua internada no Instituto de Perinatologia da Bahia (Iperba), em Brotas, Verônica Teodoro dos Santos, de 23 anos. Ela deu a luz dentro do carro, teve atendimento negado em dois hospitais, Menandro de Farias, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, e Hospital Geral do Estado, na madrugada desta terça-feira, 21. O bebê morreu.

Segundo assessoria do Iperba, Verônica passou por uma curetagem uterina e ficará em observação por 24h. Será reavaliada na manhã desta quarta-feira, 22.

Segundo a mãe de Verônica, Ivonete Celestino dos Santos, elas ficaram cerca de duas horas esperando no Menandro. Quando vinham para Salvador, após conselho de funcionários da unidade, Verônica deu a luz no carro.



Em seguida, o vizinho que dirigia o carro, levou a gestante, já com o bebê nos braços, para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, mas lá também tiveram o atendimento negado.

A mãe de Verônica tentou dialogar com os funcionários do HGE, mas foi informada de que obstetrícia não era especialidade da unidade.

Segundo a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), uma sidicância será aberta para invetigar o caso.

