Mulher que jogou ácido em vendedora é presa em Itapuã

A doméstica Antônia Eliana de Jesus Ramos, também conhecida como Branca, de 34 anos, que jogou ácido na companheira do ex-namorado na Lagoa do Abaeté, em março de 2013, foi presa na tarde desta segunda-feira, 7, e apresentada na manhã desta terça-feira, 8, na sede da 12ª Delegacia Territorial de Itapuã (DT/Itapuã).

Branca tinha mandado de prisão expedido pela Justiça e estava foragida desde outubro do ano passado. Segundo o titular da DT de Itapuã, Antônio Carlos Magalhães, os policiais da 49ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/São Cristóvão) descobriram que a foragida estava trabalhando no Jardim Placaford, nas proximidades de Itapuã, e aguardaram a sua chegada ao local.

Após a prisão, na tarde desta segunda-feira, 7, Branca confessou ter jogado ácido na vendedora Claudimar de Araújo Félix, de 34 anos, para se defender.

Relembre o caso

A vendedora Claudimar de Araújo, também conhecida como Cléo, foi à Lagoa do Abaeté com uma amiga, quando nas proximidades do colégio Estadual Rotary avistou Branca com uma garrafa na mão. Ao se aproximar, a agressora jogou o produto químico em Cléo, enquanto xingava a vítima.

Cléo teve 40% do corpo queimado pelo ácido e passou dois meses internada realizando cirurgias de enxerto. A agressão, segundo a vítima, foi motivada porque Branca tinha ciúmes de Claudimar, que teria tido ter tido um caso com o, na época, o namorado dela, o farmacêutico Rosael Carvalho do Vale Junior

Com ainda muitas sequelas na área do rosto, pescoço, tórax, braços e pernas, Claudimar usa medicamentos que variam entre R$ 108 e R$ 300, além de lâmina em gel e malha elástica para reduzir as cicatrizes provocadas pelo produto químico.

