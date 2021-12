Mulher que jogou ácido em doméstica vai a júri popular

A ré confessa Jurineide Oliveira dos Santos, de 40 anos, que jogou ácido muriático na doméstica Simone de Jesus, de 29 anos, em julho de 2013, no subúrbio de Salvador, será submetida a júri popular.

A decisão foi tomada em audiência na quarta-feira, 9, após o juiz Moacir Pita Lima Jr. e a promotora de Justiça Izabel Adelaide Moura ouvirem testemunhas de acusação e de defesa, além do suposto pivô do crime, o cobrador Olival Lima dos Santos.

O crime, que resultou na morte da vítima, foi considerado torpe, motivado por ciúme. Segundo as investigações, Jurineide não se conformava com o fim do relacionamento com Olival.

Como Simone ia ao trabalho e, praticamente todos os dias, pegava o ônibus no mesmo horário que Olival, com quem ia conversando, a ré imaginou que eles tinham um caso amoroso.

Jurineide teve facilidade em adquirir o ácido porque trabalhava em uma lavanderia, e ele é utilizado em limpeza pesada e desentupimento de esgoto. No dia 31 de julho cercou a vítima na rotatória de Paripe e jogou o ácido sobre ela. Simone já chegou ao hospital cega devido à ação do produto e com muitas queimaduras pelo corpo.

Na ocasião, Jurineide prestou depoimento e foi liberada por não ter sido presa em flagrante. Ela afirmou ter ciúmes do cobrador, seu ex-amante, e em sua casa foram encontrados vestígios do produto utilizado, além de ela mesma apresentar queimaduras sérias no pé sofridas durante o ataques.

Depois disso, ficou foragida durante alguns meses até que decidiu se apresentar na 5ª Delegacia Territorial em Periperi.

